"Fue un malentendido": Honda se pronuncia sobre la visita de Aston Martin y Newey a su fábrica

Koji Watanabe, presidente de Honda, ha mostrado su postura acerca de la polémica que se produjo en el pasado mes de noviembre, asegurando que el cambio de plantilla es habitual en la empresa.

La relación entre Honda y Aston Martin es "bastante buena". Así lo ha confirmado este viernes Koji Watanabe, presidente de Honda, ante los medios de comunicación en el Circuito de Suzuka durante los Entrenamientos Libres 1 y 2. Pese a los rumores de una enemistad entre los motoristas y los británicos que habían surgido anteriormente, estos han sido desmentidos.

El origen de la posible controversia entre Honda y los de Silverstone se remonta al pasado mes de noviembre, cuando Adrian Newey visitó la fábrica de sus socios en Sakura para conocer al equipo. Una vez allí, el laureado ingeniero tenía la idea de volver a ver a algunos ingenieros con los que trabajó cuando estaba en Red Bull, puesto que colaboraron mano a mano.

Sin embargo, para su sorpresa, todos los trabajadores que se encontraban en la fábrica eran nuevos. Tal hecho resultó ser un escándalo en la Fórmula 1 que dejó en ridículo a ambos. Ahora, cuatro meses después y con la temporada iniciada, Watanabe ha mostrado su opinión acerca de la célebre visita.

"Básicamente, creo que se trata de un malentendido. Nuestra política consiste en rotar a los ingenieros de los deportes de motor para que pasen periódicamente a la producción en serie o a tecnologías más avanzadas, como los aviones a reacción, los eVTOL o la hidráulica, algo por el estilo", ha señalado el nipón, explicando la política de empresa con los empleados.

Pese a ello, Watanabe asegura que ahora cuentan con "una organización y un talento suficientes" para cumplir con las exigencias de Aston Martin. "Seguimos rotando desde el principio. Probablemente mi explicación no sea suficiente. Y, por supuesto, reconstruir la organización llevó tiempo, así que creo que esa era su preocupación", concluye el presidente de Honda.