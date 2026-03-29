"Tenemos cosas por hacer"
La resignación de Fernando Alonso en Japón: "El ritmo ha sido..."
El piloto asturiano de Aston Martin consigue acaba su primera carrera del año a pesar de no poder competir con prácticamente nadie en pista.
Sin pena ni gloria. Así podría definirse el paso de Aston Martin por Japón. Resignados y acostumbrados ya al rendimiento de la escudería, en esta carrera en Suzuka han pasado desapercibidos.
Apenas han tenido algunos segundos en pantalla. Ni Fernando Alonso ni Lance Stroll han tenido opciones de batallar con nadie más que no fuera pintado de verde en pista. Solo Bottas ha rodado más lentos que ellos durante el Gran Premio, aunque el Cadillac de Pérez sí que ha sido superior.
En cuanto a fiabilidad, Fernando Alonso ha podido acabar su primera carrera del año. Lo ha hecho en la 19º posición, sí, pero lo ha hecho. Algo que no puede decir Stroll. El piloto canadiense tuvo que retirarse en la vuelta 31 debido a problemas con su coche. Y poco más reseñable para Aston Martin en la casa de Honda.
"Tenemos cosas por hacer. Una era completar una carrera, así que por lo menos delante de los aficionados japoneses. El ritmo ha sido muy pobre, así que mucho por mejorar. El no tener las dos carreras ahora no nos cambia mucho, porque el trabajo va a ser el mismo", señaló el español.
"Pero un poco de pausa para nosotros para evitar el momento de mal trago va a ser mejor. Hay que dejar trabajar al equipo. Las vibraciones seguían ahí, un poco menos que otras carreras, pero soportables. Carrera aburrida porque no teníamos luchas", concluyó.