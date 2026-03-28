La dura confesión de 'Checo' Pérez sobre Alonso: "Yo tenía la esperanza de que con Newey..."

El mexicano se alegra de estar peleando de tú a tú con Fernando pero lamenta que el asturiano esté tan abajo. Algo que reconoce haberle sorprendido.

'Checo' Pérez ha sido uno de las grandes novedades de la parrilla este 2026. Tras poner fin a su andadura con Red Bull en 2024, el mexicano ha pasado a formar parte de Cadillac, la nueva escudería. 'Checo', como era de esperar, está luchando desde las posiciones de abajo con un monoplaza que aún tiene mucho que mejorar.

Pérez se lo toma con filosofía y analiza cómo están siendo estás primera carreras de la temporada. El de Guadalajara ha dejado un llamativo mensaje sobre sus habituales luchas con Alonso al final de la parrilla.

"Estar peleando con Fernando carrera a carrera al menos no nos vamos a aburrir. Le bromeo que no vayan a mejorar muy rápido (Aston Martin) para ir divirtiéndonos juntos", reconocía entre risas 'Checo' para los micrófonos de 'Dazn'.

En un contexto más serio, el mexicano lamentó la situación por la que está pasando el bicampeón del mundo. De hecho, Pérez asegura que estaba convencido de que Fernando iba a ocupar los puestos de arriba de la parilla con la llegada de Newey y de Honda.

"Yo tenía la esperanza de que Fernando estuviera peleando por los primeros lugares, con Newey y Honda, pero son las sorpresas que te da la categoría", asegura el de Cadillac en la previa del GP de Japón.