F1 2026, en directo: Carrera del GP de Japón de Fórmula 1

VUELTA DE FORMACIÓN Última prueba. Todos con neumáticos medios excepto Bottas, que monta los duros. Atentos a la salida de los Mercedes y a Charles Leclerc, que sale 4º con el Ferrari. Parece que vamos a tener la primera salida con 22 coches en pista este año. Compartir en X

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OJO A LA SALIDA Y, sobre todo, a los Ferrari. Los italianos salen como un disparo. En China se colocaron primero y segundo antes de la primera curva. Esta vez, salen un poco más retrasados. El que más opciones tiene es Leclerc. Sale 4º, por lo que veremos hasta dónde es capaz de llegar en los primeros metros. Compartir en X

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