BATALLA DE LOS MERCEDES
F1 2026, en directo: Carrera del GP de Japón de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Japón de la temporada 2026 de Fórmula 1.
ARRANCA LA CARRERA
¡Terrible salida de los Mercedes! Se han quedado clavados los dos en la salida. ¡Piastri está 1º, Leclerc 2º y Norris 3º. Russell está 4º y Antonelli es 6º.
VUELTA DE FORMACIÓN
Última prueba. Todos con neumáticos medios excepto Bottas, que monta los duros. Atentos a la salida de los Mercedes y a Charles Leclerc, que sale 4º con el Ferrari. Parece que vamos a tener la primera salida con 22 coches en pista este año.
CINCO MINUTOS
Todo listo en Suzuka para el tercer Gran Premio de la temporada.
OJO A LA SALIDA
Y, sobre todo, a los Ferrari. Los italianos salen como un disparo. En China se colocaron primero y segundo antes de la primera curva. Esta vez, salen un poco más retrasados. El que más opciones tiene es Leclerc. Sale 4º, por lo que veremos hasta dónde es capaz de llegar en los primeros metros.
DEBACLE DE HONDA
En su Gran Premio de casa, han conseguido el peor resultado en clasificación del año. En las dos últimas pruebas han conseguido superar a los Cadillac. Sin embargo, en Suzuka ni siquiera ha sido así. Saldrán último y penúltimo hoy.
HABLA ALONSO
"Ninguna diversión. Qué diversión va a haber adelantando sin querer... Los adelantamientos de ahora son sin querer. Son maniobras de evasión. Te encuentras con menos batería o con más batería que tus rivales y o adelantas o te adelantan".
ANTONELLI, SEGUNDA POLE
Segunda pole de su carrera y segunda pole consecutiva. Parece que está en racha el italiano, que se quiere meter de lleno en la batalla por el Mundial. Los dos Mercedes son claramente los mejores coches, por lo que van a tener vía libre para luchar por la victoria.
SE RETRASA LA SALIDA
Un accidente en la Porsche Supercup obliga a la F1 a retrasar 10 minutos el inicio del Gran Premio. Han tenido que reparar las barreras de la curva 8, algo que alargará más la espera para el comienzo.
MUY BUENOS DÍAS
Llega el plato principal del Gran Premio. Turno de la carrera del Gran Premio de Japón desde el circuito de Suzuka. Tercera cita del calendario que llega antes de un parón de más de un mes.