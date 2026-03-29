Ahora

BATALLA DE LOS MERCEDES

F1 2026, en directo: Carrera del GP de Japón de Fórmula 1

Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Japón de la temporada 2026 de Fórmula 1.

laSexta Deportes
Madrid,
Salida del GP de Japón de Fórmula 1Salida del GP de Japón de Fórmula 1Getty

Las 6 de laSexta

  1. La entrada de los hutíes de Yemen en la guerra de Irán redobla la amenaza sobre las rutas clave del petróleo
  2. El mundo marcha contra el autoritarismo de Trump, la guerra en Irán y el ICE: "Estamos hartos"
  3. Nacho Duato denuncia que le han cancelado espectáculos tras criticar a Ayuso: "¿Cuando digo que está enloquecida está fuera de lo normal?"
  4. Del fue "violada por 'menas" a que sus órganos estaban "comprometidos" para donaciones: el uso político y los bulos difundidos en el caso de Noelia
  5. Gabrielle, la víctima que destapó al 'depredador de Sevilla': "Me dijeron que no hablara, me puse a investigar y la bola se hizo más grande"
  6. De la simpatía de 'E.T' a la destrucción de 'Independence Day': ¿cómo sería un primer encuentro con los extraterrestres?