Uno de los temas más recurrentes por los que le han preguntado a los pilotos de Fórmula 1 en la rueda de prensa previa al Gran Premio de China ha sido la renovación de Fernando Alonso con Aston Martin hasta 2026.

Dentro de dos temporadas, cuando se ejecutará el nuevo reglamento del 'Gran Circo', el asturiano tendrá 45 años, lo que supone un ejemplo para sus compañeros de parrilla.

Uno de ellos es Lewis Hamilton, que vestirá los colores de Ferrari con 40 años. Según el excompañero de Alonso, es una gran noticia su renovación.

"No soy el piloto de mayor edad aquí. Voy a competir por bastante tiempo todavía, así que es bueno que [Alonso] todavía esté presente", ha explicado.

"Fernando es uno de los mejores pilotos que hemos tenido en el deporte, así que el hecho de que siga aquí y siga teniendo el rendimiento que ha tenido demuestra lo que es posible ", ha añadido el heptcampeón.

Según Hamilton, Alonso es el ejemplo del nuevo modelo de deportista que cuida su cuerpo para alargar su carrera.

"Y muestra la nueva era del atleta, lo que el cuerpo humano puede hacer. Hazlo y continúa haciéndolo si lo cultivas", ha apuntado.

"Nunca pensé que correría hasta los 40. Estoy bastante seguro de que dije que no lo haría. Pero la vida es un viaje tan loco. No lo hago. No me siento como si tuviera 40 años. En general, me siento muy bien", ha zanjado hablando a título personal.