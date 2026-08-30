Llamativa reflexión del jefe de la F1 sobre el GP de España: "Ha sido complicado, pero MadRing..."

Ben Sulayem ha confirmado su expectación por la vuelta del 'Gran Circo' a la capital española, en lo que será "un gran acontecimiento". Aún así, el directivo reconoce que su organización ha sido difícil.

Apenas dos semanas para que la Fórmula 1 regrese a Madrid 45 años después. La última vez que la capital acogió a la categoría reina fue en 1981, para disputar en el Jarama un Gran Premio de España muy distinto al que se vivirá este 2026.

Esta ocasión, el nuevo circuito semiurbano de Madring acogerá la cita. La expectación con el devenir del fin de semana es máxima y los preparativos para el espectáculo continúan desarrollándose a contrarreloj. Sobre esto ha hablado el presidente de la FIA.

"Madring es una aventura. La homologación ha sido complicada pero el 'feedback' es bueno, allí estaré", aseguraba Ben Sulayem para 'AS'. Luego, el emiratí se refirió a España y los miles de aficionados que asistirán a la cita: "Es un país muy emocional, muy apasionado, y seguro que va a ser un gran acontecimiento".

Solo queda esperar para vivir este gran acontecimiento para el motor español y para comprobar si Fernando Alonso confirma la mejoría mostrada en Zandvoort. Ver al asturiano sumando puntos en Madrid sería una gran noticia para los seguidores españoles y una confirmación de que el nuevo Aston Martin aún puede dar mucho de lo que hablar esta temporada.

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