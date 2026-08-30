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Vivas califica de "incomprensible" la respuesta del Gobierno en Ceuta: "La ciudad está indignada"

¿Qué ha dicho? El presidente de la ciudad autónoma insiste en que El Gobierno reaccionó tarde y, como Alberto Núñez Feijóo, mantiene que el Ejecutivo tendrá que responder antes las Cortes y ante la Justicia.

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Juan Jesús Vivas insiste en que el Gobierno de Pedro Sánchez ha reaccionado tarde a la crisis en Ceuta. El presidente de la ciudad autónoma ha ofrecido declaraciones en exclusiva a laSexta donde ha insistido en su indignación por la tardía reacción del Ejecutivo ante la entrada masiva de migrantes que este domingo cumple ya un mes.

Después de una semana de mucha tensión con momentos de máxima violencia contra los migrantes y con la ciudad absolutamente colapsada ante las miles de personas acampadas en lomas y playas, el líder 'popular' insiste en su crítica a la forma de llevar la crisis.

"La ciudad se encuentra indignada porque entiende, y yo lo comparto, que es absolutamente injustificable, inexplicable e inaceptable el comportamiento que ha tenido el Gobierno de la nación", ha aseverado.

También, como hizo Alberto Núñez Feijóo este sábado al anunciar que el PP se personaría como acusación en la causa en la Audiencia Nacional, Vivas mantiene que el Ejecutivo tendrá que responder antes las Cortes y ante la Justicia.

Según el presidente ceutí, su propio Gobierno aún desconoce la cifra exacta de cuántas personas entraron, cuántos se han ido y cuántos quedan. "La ciudad está sufriendo", ha admitido.

Además, el 'popular' ha querido destacar la labor de los medios de comunicación en Ceuta después de que varios periodistas hayan sufrido ataques y agresiones por parte de los grupos ultra que han acudido a Ceuta para manifestarse. "Yo les agradezco a ustedes de corazón que vengan a contarlo porque esa solidaridad es fundamental", ha afirmado.

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