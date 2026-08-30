Cash Stevens, el músico estadounidense que ya es viral por ser un clon de Feijóo: "Él es más guapo, pero yo toco la guitarra"

Los detalles El artista, que ha hablado con laSexta, reconoce el parecido y cuenta cómo la gente empezó a escribirle por redes sociales para destacar su semejanza con el líder del PP: "Presi, dueto con Ayuso porfa".

Cash Stevens, un músico estadounidense, ha ganado notoriedad esta semana por su sorprendente parecido con Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular. Este parecido ha captado la atención en España, y Stevens mismo lo reconoce. Aunque lleva 35 años en la música, su popularidad se disparó cuando en un directo en redes sociales pasó de 200 a 55.000 espectadores, con comentarios que mencionaban a Feijóo. Sus vídeos han alcanzado casi dos millones de visualizaciones. Stevens, un aficionado al tenis, sueña con jugar con tenistas españoles y propone un concierto en España junto a Feijóo.

Cash Stevens es el personaje de la semana. Por su nombre muchos no le conocerán, pero por apariencia el músico estadounidense tiene un parecido clarísimo: Alberto Núñez Feijóo.

Esta semana, el artista de Estados Unidos se ha hecho viral y en España no ha pasado por alto el enorme parecido que tiene con el líder del Partido Popular. Un parecido que reconoce hasta él.

"Vi su foto y pensé 'wow, sí, él es más guapo de lo que yo soy pero yo puedo tocar la guitarra", comenta a laSexta. "No sé mucho de él, pero cuando ves a alguien que se te parece sientes una amistad", añade.

Parecido y guitarra, la coalición perfecta para hacerle muy popular, nunca mejor dicho, aunque él lleva 35 años haciendo música y compartiéndolo, ahora, en directos de redes sociales.

"Normalmente hay 200 personas escuchando y, de repente, la gente empezó a a escribir en comentarios 'Feijóo". El número de personas en el directo fue de 200 a 500, luego a mil, luego a dos mil y, cuando terminó, 55.000 personas habían visto su directo.

Solo hay que ver en uno de sus perfiles cómo un vídeo tiene casi dos millones de visualizaciones que se suman a las miles que ya recopilan sus canciones. Y, cómo no, la gracia española ya aparece en los comentarios: "Presi, dueto con Ayuso porfa".

Hay más de 8.000 millones de personas en el mundo y, según los estudios, nos parecemos bastante a siete u ocho. Ahora, ¿qué harías si te intercambiases con tu doble famoso?

Pues Cash lo tiene claro: "Yo juego mucho al tenis y soy un gran fan de los tenistas españoles: Rafa Nadal, 'Carlitos'... así que les llamaría y vería si quedaríamos en la pista".

Stevens se atreve hasta a lanzarle una propuesta de concierto en España junto a él "para cantar una canción puede que de Julio Iglesias": "O no sé, 'La Bamba".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido