El gesto de Pogacar en su reaparición tras su terrible abandono de la Vuelta 2026

El corredor esloveno ha actualizado su estado subiendo una foto desde el hospital a redes sociales. Todo después de que se confirmara su fractura de clavícula y de vértebra.

Tadej Pogacar ha sufrido consecuencias considerables tras su terrible caída en la etapa 8 de La Vuelta a España 2026. El incidente se produjo el pasado sábado después de que el esloveno se viera involucrado en una múltiple caída en la que le fue uno de los que peor parado salió.

El equipo del ciclista, el UAE Team Emirates-XRG, confirmó las duras lesiones que sufrió Tadej después de la caída que le obligó a retirarse de La Vuelta: "Desafortunadamente, Tadej Pogacar sufrió una fuerte caída durante la etapa de hoy y no pudo continuar en la carrera".

"Está estable, y tras una exhaustiva evaluación médica en el hospital, a Tadej se le ha diagnosticado una conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones. Afortunadamente, no hay otras lesiones graves ni secuelas neurológicas", asegura el escrito publicado por el equipo.

"Pogacar seré operado se querirá cirugía de clavícula, que se retrasará debido a las precauciones por conmoción cerebral. Tadej permanece bajo el cuidado de nuestro equipo médico y proporcionaremos más actualizaciones tras la cirugía. Todo el equipo de UAE Team Emirates-XRG desea a Tadej una recuperación fuerte y rápida", concluye el comunicado.

Pogacar ha publicado esta misma mañana una foto tras haber sido tratado de las heridas que sufrió por la caída. El esloveno ha acompañado ese 'selfie' de la canción 'Staying alive' (Manteniéndome vivo) y de un gesto de 'Rock&Roll'. Será operado cuando se recupere de su conmoción cerebral.