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Tragedia

Nepal se entrega a las búsquedas de rescate mientras la cifra de muertos sube a 160

Los detalles La rápida actuación de los servicios de emergencia nepalíes ha permitido efectuar varios rescates, algunos de ellos complejos debido al lodo que ha quedado en las localidades afectadas.

Imagen del rescate de una mujer tras la riada en Nepal
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La enorme riada sufrida este miércoles en Nepal ya ha dejado 160 muertos y centenares de desaparecidos. Unas cifras que podrían subir considerablemente dada la magnitud de la tragedia, pero que los servicios de emergencia tratan de reducir con su trabajo.

El barro ha sepultado a cientos de personas y ha dejado varias aldeas devastadas. Las autoridades nepalíes se han desplegado inmediatamente en la zona buscando entre casas semi-inundadas si quedan supervivientes.

Y, en algunos casos, los han encontrado como un hombre al que han tenido que sacar de su casa al ser incapaz de tenerse en pie. También en la pala de una excavadora han movido a una mujer a la que luego llevan en brazos para sacarla del lugar.

Los primeros militares que han llegado están cargando a quienes encuentran a cuestas, avanzando entre un lodo que les llega a las rodillas mientras sigue llegando la maquinaria necesaria para ser más efectivos.

Y mientras unos buscan en tierra, los helicópteros peinan la zona desde lo alto. Buscan, localizan y rescatan como se ha podido ver a un helicóptero militar logrando recoger a un joven atrapado en un tejado.

"Mucha gente han ido en helicópteros para rescatar y luego llevar a Katmandú, a los hospitales", afirma Gokul, un rescatista nepalí.

Por su parte, el presidente de Nepal pide la máxima colaboración: "En estos momentos de catástrofe, hago un llamamiento [...] a todos los organismos, así como a la ciudadanía en general, para que intensifiquen las labores de rescate y ayuda humanitaria".

Toda ayuda parece poca en estas horas críticas en la frontera entre Nepal y China.

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