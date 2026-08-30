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laSexta accede a imágenes inéditas e información comercial del ático de Ayuso en Chamberí: estuvo tres años en venta sin comprador

Los detalles Según ha podido saber laSexta, la vivienda se puso a la venta en 2023 y en 2025 otras tres inmobiliarias comenzaron también a comercializarlo llegando a bajar su precio en 1,2 millones de euros.

atico ayuso
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laSexta ha tenido acceso a nuevas imágenes exclusivas del ático que Planifica Madrid compró en Chamberí para la Comunidad de Madrid dirigida por Isabel Díaz Ayuso y, más allá de las mismas, también ha conocido que el inmueble estuvo tres años sin comprador.

Edgar Boendo, agente inmobiliario, ha señalado esta vivienda "no vale como oficina": "Y por la mitad de precio habrían tenido uno igual. Lo único que no con estas características. El mismo piso tres o cuatro plantas más abajo hubiera sido la mitad de precio".

El primer anuncio de la misma se publicó en 2023 y en 2025 lo empezaron a comercializar otras tres inmobiliarias hasta que finalmente fue comprado por Planifica Madrid por 6,3 millones de euros.

Además, no solo estuvo tres años sin comprador, sino que el Boendo también indica que su precio se fue reduciendo durante ese tiempo: "Ha ido bajando progresivamente hasta los 6,6 millones, que fue el último precio publicado".

"Con esta información lo que tenemos claro es que ha sido un capricho porque este piso no tenía demanda. Si tú lo empiezas publicándolo en 7,5 millones y lo acabas bajando 1,2 millones es que el precio no era ese", ha añadido.

El agente inmobiliario también ha señalado que "las calidades" del ático "no son de una vivienda de estos valores": "La cocina es normalita".

Por último, la estimación de Boendo es que la Comunidad de Madrid podría perder dinero con esta compraventa: "Probablemente si se publicase en 6,3 millones de euros no se venda".

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