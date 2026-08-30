Naufraga un barco con 270 pasajeros a bordo frente a las costas del norte de Chipre: se han iniciado las labores de búsqueda y rescate

Los detalles Murat Senkul, alcalde turcochipriota de Kyrenia, ha asegurado que había un total de 270 personas a bordo del barco, entre pasajeros y tripulación y que, en principio, se ha localizado a 159 de los afectados.

Un barco con unos 270 pasajeros a bordo ha naufragado este domingo frente a las costas de Kyrenia (también conocida como Girne), en el norte de Chipre, poco después de zarpar. Según informan medios locales, se han reportado heridos y ya se han iniciado las labores de búsqueda y rescate.

Murat Senkul, alcalde turcochipriota de la localidad, ha asegurado que había un total de 270 personas a bordo del barco, entre pasajeros y tripulación y que, en principio, se ha localizado a 159 de los afectados. "El buque de pasajeros y carga Diana, perteneciente a Filo Maritime, se hundió frente a la playa Diana. A bordo hay un total de 270 personas, entre pasajeros y tripulación", ha precisado en sus redes sociales. Además, ha calificado la situación de "grave".

Imágenes difundidas en redes sociales y diferentes medios de la zona, algunos pasajeros han subido a un barco comercial para ser llevados hasta la costa.

El buque de pasajeros Express, ha comenzado a hundirse a unos dos kilómetros del puerto de Kyrenia. Barcos de la Guardia Costera, embarcaciones civiles, helicópteros y buques de empresas privadas intentan rescatar a los pasajeros y las ambulancias esperan preparadas en la costa.

El vicepresidente de la República de Turquía, Cevdet Yilmaz, ha publicado en sus redes sociales que la prioridad fundamental "es el rescate de los pasajeros y la tripulación": "Seguimos de cerca este lamentable incidente y brindamos todo el apoyo posible a las operaciones de búsqueda y rescate".

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