"Un pequeño regalo de amor": Nicolás Maduro comparte unas fotos desde la cárcel sonriendo y realizando el símbolo de la victoria

Los detalles El que fuese líder venezolano ha compartido un texto en el que afirma que están "firmes" y con el "corazón lleno de amor". Las instantáneas, tomadas el 26 de junio, se muestran justo el fin de semana del acuerdo petrolífero entre EEUU y Venezuela.

Nicolás Maduro, antes líder de Venezuela y ahora preso en Estados Unidos tras una operación de Donald Trump el 3 de enero, compartió fotos en redes sociales calificándolas como un "pequeño regalo" de amor y esperanza para sus nietos y "toda la gente noble" que les ama. En sus mensajes, Maduro agradece el apoyo y la solidaridad recibidos. Las imágenes, tomadas el 25 de junio, muestran a Maduro sonriente y haciendo el gesto de victoria. Mientras tanto, Estados Unidos ha firmado un acuerdo petrolífero histórico con Venezuela, ahora liderada por Delcy Rodríguez, que defenderá la soberanía sobre sus recursos.

Nicolás Maduro ha compartido unas fotos en redes sociales. Unas que ha calificado como un "pequeño regalo" para sus nietos y sus nietas, "para los niños y niñas". Para "toda la gente noble" que les ama. Así lo ha dicho el que fuera líder de Venezuela hasta el momento en que fue capturado por EEUU, en ese 3 de enero en el que Donald Trump bombardeó Caracas en una operación que terminó con él preso.

"Pequeño regalo de amor y esperanza", empieza en el primero de sus dos mensajes. "Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama", dice.

Luego, un mensaje de fuerza: "Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno de su amor. Nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdader".

"Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición", concluye Maduro en sus post en la red social X, propiedad de Elon Musk.

En las fotografías en cuestión, se puede ver al que fuese líder venezolano con un chándal gris y con gesto sonriente. En ambas, además, aparece realizando el gesto de victoria con sus manos.

En la primera instantánea, en vertical, Maduro aparece con unas gafas que sujeta en el segundo de los documentos compartidos. Las imágenes, compartidas este 30 de agosto, fueron tomadas el 25 de junio a las 18:05.

Justo este fin de semana, Estados Unidos ha anunciado el "mayor acuerdo petrolífero de la historia" que, además, han firmado con la Venezuela de Delcy Rodríguez, actual presidenta del país.

Por tal acuerdo, Donald Trump tiene el control de unos 65.000 millones de crudo venezolano "sin coste alguno para el contribuyente de EEUU". Así lo anunció el republicano, que espera poner fin o al menos paliar en parte la gran subida de los carburantes por su guerra en Irán que tanto está afectando a los bolsillos de los estadounidenses y del resto del mundo.

Ante esto, Delcy Rodríguez ha tenido que salir a defender tal pacto. Uno que durará "25 años" y que dice reportará a su país cerca de 193.000 millones de euros.

"Todo va a permitir apalancar la recuperación del país y avanzar en las mejoras que los venezolanos queremos, necesitamos y merecemos. Por eso escogimos el camino de la diplomacia con EEUU, para transformar nuestras diferencias en cooperación", ha indicado, haciendo hincapié en que van a mantener "la soberanía sobre sus recursos". "Debe quedar realmente claro", ha incidido.

Maduro fue capturado el 3 de enero, en una operación en la que Trump bombardeó Caracas y que llevó al líder venezolano a territorio estadounidense. Desde entonces, está en la cárcel.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido