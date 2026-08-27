Increíble nuevo récord de Fernando Alonso en la F1: inédito en más de 50 años

Después de su gran actuación en el Gran Premio de Países Bajos, el asturiano logró algo que muy pocos pilotos han hecho antes que él.

Fernando Alonso continúa haciendo historia en la Fórmula 1. En una temporada que está siendo una auténtica pesadilla para el ovetense, en Aston Martin parecen haber dado con la clave para desarrollar un AMR26 a la altura del bicampeón mundial desde Hungría. Los cambios en el chásis de Adrian Newey, y el nuevo motor Honda, permitieron a Fernando sumar de nuevo en Países Bajos.

El piloto español protagonizó una carrera épica al alcance de muy pocos. Salía 18º, tras unos resultados desalentadores en 'sprint' y clasificación, y logró recuperar hasta nueve posiciones en Zandvoort, quedando 9º finalmente.

Sumó así nuevos puntos al casillero de Silverstone, un éxito que esconde una gran estadística detrás, al unirse de esta manera Fernando, a un selecto grupo de pilotos que llevaba más de medio siglo sin aceptar nuevos integrantes.

Alonso es actualmente el piloto más veterano del 'paddock', con 45 años y 25 días (el domingo de la carrera). Lo que significa que sumó sus primeros puntos tras alcanzar las cuatro décadas y media, algo que nadie de esa edad había sido capaz de lograr desde 1974.

Graham Hill, con 45 años y tres meses, fue sexto en el Gran Premio de Suecia de aquella temporada. Solo Maurice Trintignant y Juan Manuel Fangio lo han logrado también, ostentando el francés la primera posición lograda en 1958 a sus 47 años.

Esta claro que el asturiano compite aquí con nombres de otra época. En una era en la que difícilmente los pilotos alargan sus carreras hasta tan tarde, Fernando continúa demostrando su nivel sobre la pista.

Y todavía hará falta esperar, ya que aún quedan varias citas pendientes esta temporada y, como han comunicado el propio piloto y miembros del equipo recientemente, la renovación con Aston Martin parece cuestión de tiempo para uno de los nombres más grandes que ha pasado por la competición.

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