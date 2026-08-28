¿Cuándo se retirará Sainz de la Fórmula 1?: "Viendo lo que son capaces de hacer Alonso y Hamilton..."

El piloto de Williams ha puesto la vista en el futuro de su carrera para vaticinar hasta cuando seguirá compitiendo, para lo que ha encontrado "ejemplo" en excompañeros, rivales y por supuesto, en su padre.

¿Hasta cuando competirá Carlos Sainz en la Fórmula 1? A sus 31 años, el piloto madrileño acaba de renovar su contrato que le vincula con Williams hasta 2030. Para entonces tendrá 33, aún lejos de los más veteranos del 'paddock', en los que Carlos encuentra un modelo a seguir.

"Viendo lo que son capaces de hacer Fernando (Alonso) y Lewis (Hamilton), pero también el propio Nico (Hülkenberg), que tiene algunos años más que yo, tengo la confirmación de que se puede mantener un nivel de pilotaje muy alto durante mucho tiempo", aseguraba Sainz. Aunque el mayor "ejemplo" para el piloto, "está en casa": "Mi padre Carlos no está en Fórmula 1, pero con 63 años sigue dando guerra; hace dos años ganó el Dakar".

Entonces, el madrileño fue preguntado por 'Motorsport' acerca del nivel de motivación a estas alturas de su carrera: "Por ahora, sí. Creo que seguiré en Fórmula 1 todo el tiempo que pueda. A los 40 años ni siquiera estás a mitad de tu vida, ¿Qué haré durante la segunda mitad?". Y añadió una reflexión que demuestra que la pasión por el motociclismo viene de familia para los Sainz: "Cuando me voy a dormir me repito que no cambiaría todo esto por nada del mundo".

A falta de la mitad de temporada 2026, Williams tiene la oportunidad de revertir la situación en los 12 fines de semana restantes. Sainz y Albon tratarán de sumar algunos puntos más para el casillero del equipo británico y sobre todo, centrarse en llegar lo mejor posible a un 2027 que es la máxima prioridad en Grove.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido