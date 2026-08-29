Un hombre resulta herido grave tras un accidente en una montaña rusa del Parque Warner

Los detalles El estado del hombre, de 49 años, es "potencialmente grave" tras sufrir una fractura abierta en su pierna izquierda y otra cerrada en la pierna derecha.

Un hombre de 49 años resultó herido de gravedad en la montaña rusa Batman Gotham City Escape del Parque Warner de Madrid, tras desmayarse durante el recorrido. Sufrió una fractura abierta en la pierna izquierda y otra cerrada en la derecha. Emergencias trasladó al afectado al Hospital 12 de Octubre en helicóptero. La Guardia Civil y la Policía Local acudieron al lugar, y el personal del parque evacuó la zona afectada. La atracción, inaugurada en 2023, permanece cerrada mientras se investiga el incidente. Testigos reportaron escenas de pánico, aunque el resto del parque funcionaba normalmente.

Un hombre de 49 años ha resultado herido este sábado tras un accidente en la montaña rusa Batman Gotham City Escape del famoso Parque Warner de Madrid, según ha informado Emergencias a laSexta.

El estado del herido es "potencialmente grave" tras sufrir una fractura abierta en su pierna izquierda y otra cerrada en la pierna derecha. Pese a que se desconocen las razones, este hombre se habría desmayado en la atracción.

Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero de Emergencias, que ha trasladado al afectado al Hospital 12 de Octubre. También han acudido agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local. Asimismo, el personal del recinto ha desalojado a los visitantes del área, a la vez que ha cerrado tiendas y restaurantes cercanos.

La atracción conocida como Batman Gotham City Escape, una montaña rusa de 45 metros de altura que se convirtió en la primera atracción multi-launch (o de lanzamientos múltiples) de España con su puesta en funcionamiento en 2023.

En concreto, propone un viaje narrativo por la historia de Batman narrado en una caída de 98 grados a 45 metros de altura, con múltiples giros completos y lanzamientos a más de 100 kilómetros por hora en unos pocos segundos.

El Parque lanza un comunicado

Desde la dirección del parque de atracciones han apuntado que la montaña rusa se detuvo inmediatamente y se activaron los procedimientos de emergencia, facilitando que la persona afectada fuera atendida por los equipos de emergencias.

Asimismo, han apuntado que la montaña rusa permanece cerrada mientras se revisa el incidente en coordinación con las autoridades. Uno de los testigos, Juan José Molina, que se encontraba en el parque en ese momento, hacia las 14:30 horas, ha explicado a Europa Press que tras el incidente "había gente llorando y con crisis de ansiedad". Según ha detallado, el resto del parque funcionaba con normalidad.

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