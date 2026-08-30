Saltaron chispas: el error de Márquez en la salida de Aragón que casi le cuesta la victoria

Excelente fin de semana para el catalán en Teruel. A pesar de problemas en la Ducati, Marc ha firmado una impresionante victoria que le permite ponerse a tan solo 19 puntos del líder. Sin embargo, todo peligró en los primeros metros de carrera.

La salida de la carrera del domingo en el Gran Premio de Aragón prometía emoción y así ha sido. Marco Bezzecchi defendía la 'pole', seguido de los hermanos Márquez. El italiano conservó con éxito su posición, aunque un fallo en la Ducati de Marc tuvo gran parte de la culpa.

Nada más apagarse los semáforos se veía errar a la moto del catalán, con la rueda delantera levantándose del asfalto y algún tambaleo. El dispositivo de salida había fallado, provocando que la moto se quedara más baja de lo normal.

Una circunstancia que permitió a Bezzecchi pillar rápidamente a Márquez, que aún así llegó a situarse por delante del piloto de Aprilia hasta en dos ocasiones. En el duelo, se vio a la Ducati rozar con el suelo al inclinarse para girar, perdiendo velocidad y siendo rebasado por Jorge Martín.

Sin embargo, como acostumbra Marc, en pocas vueltas dio la vuelta a la situación y se puso líder de nuevo. Aunque para ello se midió de nuevo con el italiano en una acción excepcional que se resolvió con la caída hasta el tercer puesto de Bezzecchi, que también fue superado por el futuro compañero de Márquez, Pedro Acosta.

Y así finalizó la prueba, con Marc venciendo de nuevo en Aragón y llevándose el máximo de puntos posibles de Teruel, hasta 37 que lo sitúan segundo en el Mundial a 19 puntos de Martín. El murciano fue segundo y Marco completó el podio.

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