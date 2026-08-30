Islandia rechaza en referéndum retomar las conversaciones para entrar en la Unión Europea tras una ajustadísima votación

El contexto Tras una década en pausa, los islandeses han pasado por las urnas para decidir si sí o si no se retomaban las negociaciones con el bloque comunitario. El sector pesquero, clave en la negativa ciudadana a adherirse a la UE.

Islandia ha decidido en referéndum no retomar las conversaciones para unirse a la Unión Europea, en una votación muy ajustada donde el sector pesquero, que representa el 40% de su economía, fue determinante. Durante el recuento, el 'no' prevaleció levemente sobre el 'sí', pese a que las encuestas preveían lo contrario. Los defensores del 'no' temían perder control sobre sus mares y economía pesquera ante Bruselas. Los partidarios del 'sí' proponían mantener la gestión pesquera bajo control islandés y proteger la inversión extranjera, pero no lograron convencer. Finalmente, Islandia optó por no reanudar las negociaciones detenidas hace una década.

Islandia se ha decantado por el 'no'. Por el 'no' a retomar las conversaciones para formar parte de la Unión Europea. Así lo han decidido en un referéndum. Así lo han decidido los islandeses y las islandeses que han pasado por las urnas en una ajustadísima votación en la que ha pesado, y mucho, el sector pesquero del país.

En las que tal industria, que representa el 40% de la economía de la isla, ha sido clave en cada debate mantenido entre los que querían el 'sí' y los que querían el 'no'. Hasta el final, hasta el último momento. Hasta ese último voto escrutado que ha decantado la balanza por rechazar ser parte de la UE. La victoria, por un 52,%.

Y es que durante todo el recuento ha sido la igualdad la protagonista. El 'no', casi siempre por delante, no lograba despegarse del 'sí' al que las encuestas daban como ganador por apenas un par de puntos porcentuales.

Así de poco claro lo han visto y lo ven los islandeses. Así de poco claro lo han visto y lo ven a tenor de lo que podría haber pasado con su sector pesquero. Con la posibilidad de tener que ceder el control de sus mares a Bruselas y perder el control de lo que representa un altísimo porcentaje de su riqueza.

Es en lo que se han basado los defensores del 'no'. Los del 'sí', por su parte, han tratado de tranquilizar sin éxito, viendo la votación, a la ciudadanía con propuestas como declarar la zona marítima que rodea al país como especial y mantener la gestión pesquera bajo el control de Reikiavik.

El Gobierno, además, pretendía consolidar sus restricciones en caso de entrar en la UE sobre la inversión extranjera en la pesca. Ahí incluían también los vínculos económicos entre los operadores de buques y las plantas procesadoras en los puertos.

A pesar de todo, a pesar de esas ideas para proteger su sector más productivo, Islandia ha votado 'no' a reanudar un proceso que se paró hace una década, cuando la crisis económica terminó por descarrilar las negociaciones europeas.

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