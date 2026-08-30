Duras quejas de los vecinos de Madrid por los ruidos del Gran Premio de Fórmula 1

El sonido de los motores se llega a escuchar de manera considerable hasta a cuatro kilómetros de distancia del circuito. Una situación que está provocando el enfado de ciertos vecinos.

Es una de las grandes polémicas que está dejando el Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid. Muchos vecinos de los alrededores se han mostrando visiblemente descontentos por el ruido que generan los motores de los monoplazas.

Se han producido entrenamientos de las categorías inferiores del automovilismo en estos días de previa del Gran Premio. Se estima que el ruido llega hasta a cuatro quilómetros de distancia de dónde está exactamente el circuito.

Vecinos del barrio de Alameda de Osuna se han quejado de manera contundente con respecto al alto grado de contaminación acústica que genera este espectáculo. La llegada de la Fórmula 1 y la Fórmula 2 está prevista para dentro de dos semanas.

El gran premio comenzará el 11 de septimebre y terminará dos días después. Un espectáculo tremendo que ha generado mucha polémica en Madrid antes de su llegada.