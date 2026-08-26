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"Hicimos una oferta de club a club"

Laporta se deja de medias tintas: pide al Atlético de Madrid que le venda a Julián Álvarez

El presidente del FC Barcelona ha afirmado que están "listos" para acometer el fichaje del argentino "en caso de que el Atlético quiera vender al jugador".

laporta

A falta de menos de una semana para que finalice el mercado de fichajes y después de que Julián Álvarez se haya ausentado del entrenamiento de este miércoles al estar indispuesto, Joan Laporta ha salido al paso.

En declaraciones publicadas por el club, el presidente del FC Barcelona ha afirmado con rotundidad que quieren fichar al argentino este mismo verano.

"Que sepan que, si están dispuestos a vender al jugador durante esta ventana de transferencias de verano, estaríamos listos para comprarlo, siempre y cuando podamos llegar a un acuerdo en torno a la oferta que les hemos hecho", ha arrancando.

La cláusula asciende a los 500 millones de euros, pero el conjunto culé no superará los 150 'kilos' que puso el Real Madrid sobre la mesa hace unos meses.

"Seguimos muy interesados en Julián Álvarez. Nos gustaría que aceptaran nuestra oferta, y lo estamos haciendo con el máximo respeto hacia el Atlético de Madrid", ha explicado.

Además, ha explicado cómo se cuajó la oferta: "Hicimos una oferta de club a club. Esta oferta yo la ratifiqué en una conversación telefónica personal con Miguel Ángel Gil. Ellos me dijeron que no tenían intención de vender porque no tenían alternativa a Julián y le dije que a nosotros nos interesaba, pero que respetábamos que no quisieran vender, aunque si encontraban una alternativa dentro de este mercado, nosotros estábamos con interés de hacer el fichaje".

Sin embargo no fue la única: "Dicho esto, pensamos con Deco que, viendo que no lo vendían, dejábamos el tema en 'stand by'. ¿Qué ha pasado? Nos han llegado informaciones de que el Atlético de Madrid está negociando con otros clubes por el futbolista. Nosotros seguimos presentes con nuestra oferta porque es 'vox populi' que el jugador quiere venir al Barça".

A pesar de ello, la intención de fichar a Julián se mantiene: "Nosotros continuamos presentes y la oferta es vigente. Sigue en caso de que el Atlético quiera vender al jugador".

"Parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto, nosotros mantenemos nuestra ilusión, nuestra intención, con todos los respetos para el Atlético de Madrid, de poder fichar al jugador", ha zanjado.

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