Era inevitable: Márquez arrasa en Aragón y revienta el Mundial de MotoGP

El de Cervera consigue firmar un fin de semana perfecto en Motorland. 37 de 37 puntos y se pone a 19 de Jorge Martín, que solo ha podido ser quinto.

Era una oportunidad inmejorable para Marc Márquez de meterse de lleno en la pelea por el Mundial. Y, como no podía ser de otra manera, la ha aprovechado. El ilerdense, que no pudo conseguir la 'pole', pero eso no fue un problema.

Márquez ha conseguido 37 puntos de 37 posibles en Aragón. Victoria en la 'sprint' y en la carrera larga imponiéndose a las Aprilia y a un muy combativo Pedro Acosta, que no se separó de Marc hasta bien entrado el ecuadro de la carrera.

Gracias a esta victoria, el de Ducati adelanta a Marco Bezzecchi en la pelea por el Mundial y se pone a tan solo 19 puntos de distancia de Jorge Martín, el líder de la clasificación general, que solo ha podido ser quinto.

Marc revienta y pone patas arriba la pelea por el título. El ilerdense certifica así su tercera victoria consecutiva en Motorland declarándose dueño y señor de un circuito en el que nadie parece poder hacerle frente. Próxima parada, San Marino dentro de dos semanas.

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