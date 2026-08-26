Williams asume su nueva realidad por detrás de Aston Martin: "Alonso nos iba a pasar..."

Alex Albon lamenta que Aston Martin les haya adelantado en este Gran Premio de Países Bajos: "Sé qué hemos hecho mal".

Fernando Alonso, noveno en el Gran Premio de Países Bajos. Los dos Williams, Carlos Sainz y Alex Albon, decimosexto y decimoséptimo. Está claro que el salto de calidad de Aston Martin les ha colocado por delante de los coches azules.

"Sabíamos que Fernando Alonso nos iba a pasar...", dijo Albon al finalizar la carrera.

Lucharon durante muchas vueltas, pero el de Williams acabó en la parte trasera de la parrilla: "Estuve con Fernando toda la carrera y él ha terminado P9, así que tenemos que entender qué ha pasado. Creo realmente que los puntos eran posibles hoy, así que es frustrante".

"En realidad, sé qué hemos hecho mal. Paramos demasiado pronto en la primera parada y nos pusimos detrás de un tren muy largo", dice el compañero de Carlos Sainz.

No le gustó la estrategia que llevó a cabo el equipo en Zandvoort: "Al parar también demasiado pronto, malgastamos el segundo stint detrás de un tren de coches. Si hubiésemos esperado más, creo que podríamos haber hecho un overcut al grupo de detrás".

Y poco a poco se acercan. Aston Martin ya tiene tres puntos por los once de Williams. Todos ellos de Fernando Alonso: dos en Zandvoort y antes uno en Mónaco.

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