Las autoridades de Nepal localizan y contactan con un tercer español desaparecido tras la devastadora riada

Los detalles Los nepalíes han indicado que otro español está ya en contacto. El informe no precisa si tanto él como los otros dos que han localizado han sido evacuados o si están a la espera de rescate.

La Junta de Turismo de Nepal ha informado que han contactado con tres españoles desaparecidos tras una riada en el Himalaya, que ha dejado más de 800 muertos en Nepal y China, y casi 600 extranjeros desaparecidos. Según la NTB, 289 turistas han sido rescatados, cinco están en contacto, y 592 siguen incomunicados. Los tres españoles están contactados pero no rescatados, junto a un estadounidense y un belga. El informe no aclara si han sido evacuados. El Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que uno de los dos españoles desaparecidos ha sido localizado. Las autoridades españolas continúan brindando asistencia consular.

La Junta de Turismo de Nepal ha informado de que las autoridades han logrado contactar con tres ciudadanos españoles desaparecidos tras la masiva riada en el Himalaya, que ha dejado más de 800 muertos entre el país nepalí y China y tras la que constan casi 600 extranjeros desaparecidos.

"Este domingo, 289 turistas han sido rescatados, cinco se encuentran actualmente en contacto y 592 continúan incomunicados", dice la 'NTB', citando a la Policía de Turismo y a la Autoridad de Desastres (NDRRMA). Los tres españoles, en ese sentido, pertenecen al grupo de contactados pero no rescatados. Junto a ellos, localizados y con contacto directo, se encuentran un estadounidense y un belga.

El informe en cuestión no precisa si este grupo ha sido evacuado del terreno o si se encuentra a la espera de rescate en sus ubicaciones. Tampoco detalla si sigue habiendo personas españolas desaparecidas.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó el sábado que dos españoles seguían desaparecidos tras la riada. Uno de ellos, según las autoridades del país, ya está localizado.

Según ha añadido el organismo, que está en contacto con la Policía de Turismo, la NDRRMA y diversas delegaciones diplomáticas, constan como desaparecidos un total de 592 extranjeros, que están totalmente incomunicados.

La Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín, siguen atentamente la situación y están haciendo gestiones con las autoridades locales, prestando toda la asistencia consular necesaria, informaron fuentes de Exteriores.

En la actualidad, hay un total de 47 glaciares en el Himalaya que se encuentran en peligro crítico de colapso. Un suceso así es el que ha causado, de momento, más de 800 muertos entre Nepal y China.

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