Bellingham es el Balón de Oro de Mourinho

El inglés está siendo el gran 'fichaje' de este nuevo Real Madrid. El técnico portugués ha sido capaz de recuperar la mejor versión de un Jude que es uno de los líderes blancos.

José Mourinho dejaba en la previa del encuentro ante el Málaga una llamativa reflexión. "No habría que dar el Balón de Oro ni por el Mundial ni por la Champions", aseguraba el técnico portugués dejando también claro que su candidato era Kylian Mbappé.

Sin embargo, hay un jugador que ha sobresalido desde la llegada de Mourinho al Real Madrid que no es el punta blanco. Jude Bellingham ha recuperado su mejor versión a las órdenes de su nuevo técnico. Ante el Málaga, el inglés encarriló el encuentro con un gran gol en el minuto 19.

También provocó el segundo, cinco minutos después, rematando un balón que, tras tocar en un defensa y en el guardameta malaguista, entraría en la portería. Kylian Mbappé culminó el vendabal blanco en el minuto 30 después de rematar de primeras un gran centro de Trent.

Al Madrid se le volvió a ver una cara muy reconcible. Mucha pegada arriba y una presión efectiva para evitar que el Málaga se acercara a Courtois, que poco trabajo tuvo a lo largo de los 90 minutos. Bellingham, más allá del gol, omnipresente en el campo dejando grandes detalles de calidad y buenas acciones defensivas. Se marchó ovacionado.

En la segunda parte poco ocurrió, el Málaga, conocedor de la dificultad de la remontada, no pudo generar mucho aunque intentó maquillar el marcador. El Madrid, tras una buena jugada de Vinícius en el añadido, hizo el 4-0 después de que Güler, que no fue titular, empujara al fondo de la red el pase de la muerte del brasileño.

El Real Madrid se pone líder de La Liga tras ganar al Málaga (a falta de saber lo que haga el Barça ante el Rayo Vallecano) sumando 9 puntos de 9 posibles. Los de Mourinho visitarán La Cartuja el próximo viernes para enfrentarse al Betis. El Málaga, por su parte, recibirá al Levante en la Rosaleda. Los andaluces ocupan la 19º plaza.

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