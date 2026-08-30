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En la localidad de Aargau

Al menos un muerto y cinco heridos en un tiroteo durante una rave en el norte de Suiza

¿Qué ha pasado? Los disparos, según informan medios del país, comenzaron a las 03:00 en las inmediaciones del lugar en el que se celebraba la fiesta. "Se realizaron varios tiros en medio de un gran grupo de gente", dice la Policía, que ha aumentado su presencia en la zona.

La Policía en el tiroteo de Arau, Suiza. La Policía en el tiroteo de Arau, Suiza. Reuters
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Una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas durante un tiroteo en una rave celebrada en Suiza, en la localidad de Aargau, situada al norte de Zúrich.

La Policía cantonal de Aargau ha comenzado una operación de búsqueda, solicitando la colaboración ciudadana para obtener cualquier grabación o fotografía del incidente.

Según informa el periódico suizo 'Blick', los disparos comenzaron antes de las 03:00 en las inmediaciones de la Aarauer Rave, donde unas 3.500 personas asistieron a la celebración anual de una fiesta tecno.

Según indica el medio, Vanessa Rumpold, portavoz de la Policía, el tiroteo tuvo lugar en el hipódromo donde se celebraba el evento.

"Se realizaron varios disparos en medio de un gran grupo de personas", ha afirmado la agente.

Tal y como se ve en un vídeo publicado en el sitio web del evento, en el lugar se registran varias ráfagas de disparos sucesivos. Ante esto, la Policía ha reforzado su presencia fuera de la ciudad como medida de precaución.

Suiza tiene una de las tasas de posesión de armas más altas de toda Europa. Sin embargo, los tiroteos violentos son poco frecuentes y en 2019 se aprobaron normas más estrictas en lo que respecta a su control.

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