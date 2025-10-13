La llamativa reflexión de un expiloto sobre el cambio Sainz-Hamilton en Ferrari: "Fue marketing..."

Derek Daly cree que a la hora de decidirse por el británico y deshacerse de Carlos, Ferrari tuvo en cuenta muchos más factores más allá del deportivo.

Lewis Hamilton está pasando por uno de los momentos más duros de su carrera. El británico ha visto como su sueño de convertirse piloto de Ferrari se ha convertido en una pesadilla. Los resultados no han sido para nada los esperados y eso ha desembocado en una seria crisis del siete veces campeón del mundo.

En lo que respecta al rendimiento de Ferrari, las cosas han ido a peor. La escudería italiana ha cambiado a Hamilton por Carlos Sainz, un piloto que siempre estuvo a la altura y que dejó muy buenas actuaciones sobre el monoplaza rojo.

En cuanto a nivel y resultados se refiere, está claro que Ferrari ha salido perdiendo. Sainz ha conseguido un podio con Williams antes que Lewis con la escudería del 'Cavallino Rampante'. Un dato muy impactante.

Derek Daly, expiloto, está convencido de que en la decisión de cambiar al español por el británico se tuvo en cuanta algo más que el rendimiento deportivo: "Hay un momento en la vida de cada atleta en el que sus instintos y reflejos nunca son tan buenos como lo eran 15 años antes. Así que esos días ya pasaron para Ferrari. Traer a Hamilton fue una decisión de marketing, creo yo, no una decisión puramente deportiva".

Daly, en declaraciones para 'CarandDriver', reconoce la grandeza de la figura de Lewis pero afirma que ni él ni su compañero Charles Leclerc están sabiendo mejorar el Ferrari: "Lewis Hamilton es una de las mayores historias de éxito que ha visto la F1... No creo que ninguno de los dos pilotos esté dando feedback a los ingenieros para construir un coche más rápido, y eso no cambiará el año que viene".