Ahora

"Le veía corriendo y ganando con Renault"

Fernando Alonso, el origen de la pasión de Carlos Sainz por la Fórmula 1

El piloto madrileño ha relatado en el podcast 'Team Torque' de Williams el motivo por el que no decidió seguir los pasos de su padre y competir en los rallys.

Carlos Sainz padre, Sainz Jr. y Fernando AlonsoCarlos Sainz padre, Sainz Jr. y Fernando AlonsoInstagram

Carlos Sainz lleva las carreras de coches en la sangre. El piloto madrileño heredó la pasión por los coches de su padre, piloto de rally, campeón de España y del mundo en repetidas ocasiones.

Sin embargo, el piloto de Williams no ha seguido los pasos de su padre y actualmente milita en la Fórmula 1 desde hace 2015.

En el podcast 'Team Torque' de la escudería británica, Sainz ha relatado cómo se enamoró de la F1, pese a criarse junto a un piloto de rally.

El motivo es más que evidente: Fernando Alonso. "Cuando era pequeño veía en la televisión a Fernando Alonso corriendo y ganando carreras con Renault", comenta Sainz.

"Cuando tenía unos nueve o diez años, ya estaba conduciendo karts. Mi tío nos compró a mi y mis amigos varios coches e íbamos a un circuito cercano", cuenta el español sobre sus inicios al volante.

"Además, en ese momento mi padre se estaba retirando de los rallys, y no podía ver la competición por la televisión, por lo que no me pude enamorar de los rallys. Sin embargo, con la Fórmula 1 era diferente; lo podía ver y me apasionaba", concluye el compañero Alex Albon.

