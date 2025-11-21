Fernando Alonso, el origen de la pasión de Carlos Sainz por la Fórmula 1

El piloto madrileño ha relatado en el podcast 'Team Torque' de Williams el motivo por el que no decidió seguir los pasos de su padre y competir en los rallys.

Carlos Sainz lleva las carreras de coches en la sangre. El piloto madrileño heredó la pasión por los coches de su padre, piloto de rally, campeón de España y del mundo en repetidas ocasiones.

Sin embargo, el piloto de Williams no ha seguido los pasos de su padre y actualmente milita en la Fórmula 1 desde hace 2015.

En el podcast 'Team Torque' de la escudería británica, Sainz ha relatado cómo se enamoró de la F1, pese a criarse junto a un piloto de rally.

El motivo es más que evidente: Fernando Alonso. "Cuando era pequeño veía en la televisión a Fernando Alonso corriendo y ganando carreras con Renault", comenta Sainz.

"Cuando tenía unos nueve o diez años, ya estaba conduciendo karts. Mi tío nos compró a mi y mis amigos varios coches e íbamos a un circuito cercano", cuenta el español sobre sus inicios al volante.

"Además, en ese momento mi padre se estaba retirando de los rallys, y no podía ver la competición por la televisión, por lo que no me pude enamorar de los rallys. Sin embargo, con la Fórmula 1 era diferente; lo podía ver y me apasionaba", concluye el compañero Alex Albon.