Muere Francesco Mazzoleni, ciclista de 18 años, tras ser atropellado mientras entrenaba

El equipo del ciclista italiano ha comunicado que el corredor ha perdido la vida mientras entrenaba en la provincia de Bérgamo este mismo domingo.

El mundo del ciclismo está de luto. Francesco Mazzoleni, ciclista de tan solo 18 años, ha fallecido atropellado mientras entrenaba este mismo domingo en la región italiana de Barzana, en la provincia de Bérgamo. El accidente se habría producido durante el mediodía de este domingo según el medio italiano Tuttobiciweb.

Horas después, el equipo del ciclista ha comunicado su muerte: "Es un domingo muy triste para nosotros. Nuestro Francesco Mazzoleni nos deja demasiado pronto. Investigado mientras entrenaba en las calles de su casa, haciendo lo que más amaba. Todos nos mantenemos unidos en doloroso silencio, alrededor de la familia de Francesco".

"Siempre llevaremos con nosotros tu sonrisa y el impulso que te llevó a perseguir tu sueño. Eres y siempre serás nuestra Naranja", concluye el escrito publicado en redes sociales que comunicaba de manera oficial el fallecimiento.

