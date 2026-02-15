Sinner recuerda su derrota ante Djokovic en el Open de Australia: "Lo que he hecho con Alcaraz..."

El italiano normalizó caer eliminado ante 'Nole' en el primer 'Grand Slam' del año llegando incluso a detectar todo lo que debe haber aprendido de ese duelo.

Todo el mundo vaticinaba una final de Open de Australia entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Sin embargo, Novak Djokovic tuvo algo que decir al respecto en la ronda de semifinales. El serbio llevó su duelo con Jannik hasta el quinto set y en ese momento sacó a relucir un tenis espectacular.

Fue tal el nivel físico y tenístico de 'Nole' que Sinner se vio sobrepasado en una situación de partido en la que, en principio, tenía todas las de ganar. Semanas después de aquel encuentro, Jannik ha recordado cómo vivió su primera derrota en tres años en el Open de Australia.

Lejos de reprocharse el resultado, el italiano asegura haber sacado cosas positivas: "La derrota ante Djokovic me ha enseñado muchas cosas. Fue un gran partido, tanto mío como suyo. Tuve mis oportunidades y a veces las cosas no salen como uno espera, pero así es el deporte".

"Ahora estamos cambiando pequeños detalles en la pista y estos llevan tiempo hacer que se vuelvan normales, pero he tenido un buen feedback. Tampoco debemos olvidar que perder a veces es normal", confiesa Jannik en declaraciones a los medios presentes en Doha.

El transalpino insiste en que no deja de ser una situación que se puede dar: "Lo viví de una manera muy normal. Tengo 24 años y solo quiero jugar buen tenis en cualquier parte del mundo y ya está. A veces perder está bien, lo que he hecho en los dos últimos años, junto a Alcaraz, ha generado mucha atención. Simplemente sucedió como sucedió. Ahora intentemos retomar el ritmo, sentir de nuevo la presión del torneo y ver qué pasa".

Sinner llega al ATP 500 de Doha como uno de los grandes candidatos al título. Cabe recordar que solo se enfrentaría a Alcaraz en una hipotética final aunque la posibilidad de ganar puntos avanzando rondas es mayor que la del murciano.