Lawrence Stroll lo tiene claro: comienza la era de éxitos en Aston Martin de la mano de Alonso

"Nunca he estado tan seguro..."

Lawrence Stroll se convirtió en presidente ejecutivo en 2020 con una idea: crear un equipo que se convierta en campeón del mundo. El magnate canadiense encabezó la fundación de Racing Point en 2018 tras los problemas económicos de la escudería Force India.

En 2021, Stroll dio una vuelta de tuerca más y cambió la nomenclatura del equipo a Aston Martin. Con su hijo Lance y el tetracampeón del mundo, Sebastián Vettel, inició en 2021 su primera campaña en la Fórmula 1 con un podio en Hungría.

En 2023 llegaría Fernando Alonso y la mejor temporada del equipo con ocho podios. A día de hoy, los de Silverstone sigue peleando por estar entre los mejores y a juicio de su propietario, los años de gloria del cuadro británico van a llegar: "Nunca he estado tan seguro de nada en mi vida".

"No seguiría invirtiendo dinero en algo en lo que no creo. No estarías sentado aquí, en un lugar en el que acabo de gastar 200 millones de libras esterlinas. Creo que Aston Martin tiene un futuro fenomenal", ha justificado Stroll según recoge 'Autocar'.

El canadiense ha rememorado los inicios de su actividad como presidente ejecutivo y como lidió con el agujero económico que había en Racing Point: "Cuando me hice cargo de la empresa, quemábamos 300 millones de libras al año. El segundo semestre de este año es un punto de inflexión crítico para nosotros".

El plan de Aston Martin sigue en su curso

El proceso de Aston Martinpara convertirse en el constructor a batir en el 'Gran Circo' ha sido largo, pero Lawrence está convencido de que están llevando los pasos correctos: "Dije que llevaría los primeros cinco años de nuestro plan de diez años, y eso es lo que está sucediendo. Ahora todo es cuestión de crecimiento".

El 2026 es un año clave para el equipo con la entrada de la nueva reglamentación. Un Fernando Alonso con sed de victorias, el motor Honda y la mano de Adrian Newey para la aerodinámica son los ingredientes para que Aston de el paso definitivo a los éxitos.