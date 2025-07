¿Qué le dijo Fernando Alonso a Bortoleto, su 'alumno' aventajado?

Gabriel Bortoleto es el alumno aventajado de la clase cuando hablamos de A14 Management, la agencia de representación de Fernando Alonso. El brasileño es el primer piloto de la agencia que consigue llegar a la F1 y en el GP de Austria se midió por primera vez con el asturiano en la pista.

Alumno y maestro compitieron por la séptima posición en un duelo muy especial para Bortoleto en el que Alonso demostró que al joven brasileño aún le quedan muchas cosas por aprender.

A pesar de la aparente ventaja para el joven aspirante por la diferencia en el desgaste de los neumáticos, Fernando Alonso consiguió aguantar por delante durante dos vueltas siguiendo la estela de un Lando Norris que los había doblado.

Alonso se llevó el duelo pero Bortoleto sumó sus primeros puntos en una gran experiencia a la que pudo poner el broche en una charla después de la carrera con Fernando. "Me dijo: 'Me alegro mucho por ti, por tus primeros puntos, has hecho un gran trabajo'", reconoció el brasileño en declaraciones a 'crash.net'.

Además, el piloto brasileño explicó su perspectiva del duelo: "Estás concentrado en intentar adelantar y me sentí como un niño pequeño buscando sus primeros puntos. Y él estaba relajado, sabía exactamente lo que estaba haciendo".