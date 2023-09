Lando Norris continúa demostrando carrera tras carrera que el equipo McLaren vuelve a ser una fuerza competitiva en la Fórmula 1, algo que no sucedía prácticamente desde el año 2012. Y es que ya son dos segundas posiciones consecutivas para el británico.

Sin embargo, pese a que cuajó una gransalida y se puso segundo en las primeras de cambio, la carrera no ha sido precisamente sencilla para Lando. Y es que, durante el coche de seguridad virtual que salió en la vuelta 14, Norrisperdió más de 10 segundos con Max Verstappen.

Un tiempo que perdió por encontrarse detrás de 'Checo' Pérez, ya que el piloto mexicano se encontraba en problemas y circulaba por debajo del delta permitido durante el VSC. Y, si bien es cierto que podría haberle rebasado, nadie le dio esa información.

"No tengo ni idea de por qué iba tan despacio, debe haber tenido un problema. Sin embargo, no se puede adelantar bajo VSC a menos que sea muy muy claro que el otro monoplaza tiene un problema técnico", asegura Lando a través de unas declaraciones recogidas en 'Motorsport'.

"Maldecía cada segundo bajo el casco porque estaba muy confuso y no sabía qué hacer. Sabía que había perdido mucho tiempo. Al final del VSC estaba a 1,4 segundos de los Ferrari, por lo que creo que yo había perdido más de 10 segundos con Max", añade el británico.

No obstante, Lando también confiesa que, pese a ello, el resultado ha sido el mismo: "No cambió nada, sólo me puse más nervioso por unos momentos. Quizá podría haber mantenido un poco la presión sobre Max y no haber estado tan lejos al final de la carrera, pero en general tomé la decisión correcta".