La parrilla de la Fórmula 1 para 2024 sigue confeccionándose y en McLaren han apostado por la continuidad de sus dos pilotos: Lando Norris y Oscar Piastri. El australiano ha sido el último en renovar.

Y en el equipo papaya están encantados con su rendimiento en su año rookie. Acumula 42 puntos y un podio, aunque lejos de su compañero: 97 puntos para Norris y tres podios.

"Cuando en McLaren teníamos ganas de fichar a Oscar nos fijamos en sus resultados en las categorías inferiores, y en los primeros días pudimos ver lo que había conseguido. Pudimos verlo en la velocidad natural, que está relacionada con el talento, lo vimos incluso en su primer día en el simulador. La forma en que evaluaba su propio rendimiento diciendo, 'aquí es donde estoy, aquí es donde tengo que mejorar'", ha dicho Andrea Stella en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

El talento no es suficiente para McLaren. Quieren trabajo duro de sus pilotos. "Estoy seguro de que había mucha gente con talento, pero eso no llevaba a ninguna parte porque no había una actitud de mejora continua", ha expresado el jefe de McLaren.

Y le comparan con Fernando Alonso: "Seguir siendo extremadamente competitivos a edades que no pensábamos que fueran obvias debido a una actitud de mejora continua, así que, en ese sentido, es parecido a Fernando".

También en Michael Schumacher

Stella también ve en Piastri cosas de Michael Schumacher: "Los valores que aporta a la colaboración con la escudería, en ese sentido, me hacen pensar en Michael".

"Hay alguien que trabajó con él aquí en el paddock, que está en otro equipo, y me dijo que era muy capaz de construir familia, aunque era duro en la pista, pero su espíritu, el sentido de unidad, no faltaba. Creo que me refiero al talento natural, a la actitud y los valores, esas tres cosas se nos hicieron evidentes relativamente pronto", ha sentenciado.