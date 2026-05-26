Aprilia da por hecho el adiós de Jorge Martín: ojo a cómo hablan de Bagnaia

Massimo Rivola, CEO de Aprilia, ha dejado una llamativa respuesta cuando le han preguntado por la posibilidad de que el compañero de Marc Márquez supla al campeón de 2024.

Durante una entrevista con 'Mundo Deportivo' en la que ha afirmado que Marc Márquez sigue siendo candidato al título, a Massimo Rivola le han preguntado por la pareja de Aprilia de cara a 2027.

Marco Bezzecchi renovó, pero todo apunta a que Jorge Martín abandonará la fábrica de Noale al término de la presente temporada.

"Se habla mucho de 2027 y los fichajes. ¿Qué cualidades buscáis o habéis buscado ya, mejor dicho, en el segundo piloto?", le plantearon a Rivola.

Y en lugar de dejar abierta la puerta a la continuidad del de San Sebastián de los Reyes, el CEO de Aprilia ya contempla otros escenarios.

"Partiendo de la base de que es segundo en el sentido de que, en realidad, no hay un primero ni un segundo. Lo que me interesa de un piloto es que tenga una cualidad fundamental: que tenga hambre. Si tiene hambre, partimos de una buena base, y que sea un piloto que sepa trabajar en equipo y no un individualista", explicó.

"Pecco Bagnaia encaja en este perfil...", le replicaron a un Rivola que dejó una llamativa respuesta: "Podría ser (alza las manos y sonríe). Me gusta que lo digas, por decirlo de alguna manera".