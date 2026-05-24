¿Dejará Toto Wolff competir a Russell y Antonelli?: "Estas son ahora las reglas..."

El mítico jefe de equipo de la escudería alemana se ha pronunciado sobre la rivalidad creciente entre George Russell y Kimi Antonelli.

Toto Wolff es un hombre experimentado. El jefe de Mercedes ha tenido que lidiar con muchos miuras durante su periplo al frente de las 'flechas de plata'. El último enfrentamiento con chispas fue el de Rosberg y Hamilton. Tras ello, Wolff aprendió la lección y Bottas hizo de escudero del británico durante varios años.

Ahora, varias temporadas después, el jefe de equipo ha vuelto a juntar a dos pilotos con mentalidad de campeón. Russell parecía ser el claro líder, pero el joven Antonelli ha decidido rebelarse y poner el garaje de Mercedes patas arriba, como se ha visto en Canadá.

El encontronazo en la sprint hizo saltar las alarmas. Ambos pilotos se rozaron y estuvieron a punto de acabar en el muro, lo que obligó a una reunión de urgencia con Toto Wolff: "El informe fue bien, así que debería ser el deporte o una batalla dentro o fuera del equipo. Para nosotros fue una buena lección. Obviamente ya hemos experimentado estas emociones en el pasado con Nico y Lewis".

"Les sentamos y les dijimos: '¿Cómo queremos presentarnos? ¿Competimos contra el otro coche como si fuera de otro equipo, lo cual también me parecería bien , y no dejas ningún espacio? ¿O prefieres dejar espacio, lo cual no esperaría, porque básicamente corres para ganar carreras y campeonatos? ¿O preferís una carrera tranquila donde solo adelantáis en la recta o frenando?", señaló a Sky Sports UK

"Acordamos confiar en ellos. Saben cómo empujar, pero cualquiera de los dos debería esperar que el otro deje espacio. Es bueno conocer las reglas. Tienen que preguntarse: ¿habría dejado Max espacio ahí? ¿Max habría abierto la puerta o dejado suficiente espacio para ser adelantado en la curva 1? No, no lo haría", agregó.

"¿Cómo gestionamos la situación? Creo que es importante que decidan cómo quieren competir entre ellos. Estas son ahora las reglas y estamos bien con ello", concluyó Wolff. El jefe de equipo opta con seguir dando espectáculo, veremos cuánto duran estas intenciones.