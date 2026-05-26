"Estamos luchando más por los puntos": Carlos Sainz, ilusionado con la mejoría de Williams en Canadá

El piloto español se ha mostrado satisfecho con el trabajo de su equipo para reducir progresivamente el sobrepeso del coche, lo cual le aporta un mejor rendimiento traducido en puntos.

Carlos Sainz ve la luz al final del túnel. El piloto español ha vuelto a conseguir puntuar tras el GP de Canadá al sellar una novena posición. De esta forma, el de Williams ostenta cuatro puntos en la clasificación y se coloca en la zona media de la parrilla.

Los británicos aún deben sobrepasar a Alpine y Racing Bulls para asentarse como la mejor escudería de dicha zona. Para ello, Sainz parece haber descubierto qué es lo que necesita su equipo para mejorar. "Yo creo que todavía nos quedan dos o tres decimitas reales para ser el mejor equipo de mitad de parrilla", aseguró el español tras la carrera.

Aunque parecía que Williams no iba a conseguir solucionar de forma rápida los problemas de sobrepeso que arrastraba desde la pretemporada, el rendimiento ha mejorado notablemente. Incluso, el propio piloto destacó llevar un ritmo similar al de los McLaren.

"Hoy había momentos en el segundo stint en que era el más rápido de la mitad de la parrilla. Creo que eran un poco las condiciones, sinceramente, que hacía mucho frío y no he podido meter el neumático en temperatura. Espero poder seguir la tendencia positiva de las últimas carreras, de que cada vez estamos luchando más por los puntos", añadió Sainz, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Por último, el piloto se ha mostrado aliviado de que su equipo haya podido reducir el sobrepeso de su monoplaza, lo cual le ha hecho ganar "unas décimas" en pista.

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