Sigue la tensión en Mercedes: Russell estalla tras su abandono y Antonelli se enfada por radio

El británico tuvo que retirarse cuando lideraba la carrera y mientras peleaba con su compañero de equipo. Kimi volvió a dejar varias quejas por radio en relación con Russell.

Mercedes ha dejado claro este Gran Premio de Canadá que tiene, de lejos, el mejor coche. La escudería británica ha visto como sus dos pilotos peleaban por el liderato de cada una de las pruebas del fin de semana. Sin embargo, que ambos monoplazas luchen entre sí también tiene sus consecuencias.

En la 'sprint', Antonelli perdió la segunda posición cuando buscaba adelantar a Russell, que iba primero. Ambos dejaron una bonita batalla pero también se generó cierta polémica y cierta tensión tras unos comentarios de Kimi por radio en los que pedía una sanción para Russell.

Durante la carrera ha pasado algo parecido. Antonelli ha adelantado a Russell, que iba primero, al comienzo de la carrera pero lo ha hecho saltándose una curva. Mercedes le ha ordenado que le devolviera la posición a su compañero de equipo y eso no ha gustado nada al líder del Mundial.

"¿Por qué? Me ha echado fuera", exclamaba por radio y con un serio enfado Antonelli. Sin embargo, al joven piloto le iba a sonreír la suerte más tarde. Russell se fue largo en una curva y, tras pasar por la hierba, vio como su coche se quedaba sin fuerzas.

El británico golpeó con fuerza el monoplaza fruto de la impotencia cuando ya sabía que prácticamente le estaba dejando en bandeja la victoria a su compañero y rival por el Mundial.

Antonelli, en un fin de semana en el que ha dejado múltiples quejas por radio sobre su compañero de equipo, es más líder del Mundial. El italiano, tras su victoria este GP de Canadá, suma 131 puntos, muy por delante de Russell, que tiene 88.

Más allá del aplastante dominio de su coche, ambos pilotos han dejado claro que pelearán por el Mundial al límite. Falta saber cómo gestionará la situación Mercedes.