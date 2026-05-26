¿Confirma Ducati la marcha de Bagnaia?: Pedro Acosta apunta a ser el compañero de Marc Márquez

Gigi Dall'Igna, CEO de Ducati Corse, ha dejado entrever la salida del piloto italiano en medio de los rumores sobre la llegada de Acosta al equipo para formar dupla con Márquez.

Los movimientos de pilotos en MotoGP están a punto de confirmarse. Cada vez queda menos para que los equipos hagan oficial la continuidad, salida o llegada de sus integrantes, aunque en Ducati parece haber confirmado la marcha de Pecco Bagnaia.

En concreto, Gigi Dall'Igna, CEO de Ducati Corse, ha concedido una entrevista para 'Moto.it', en la que ha hablado acerca de la posible salida de Bagnaia, Marc Márquez y Pedro Acosta.

"Mi recuerdo más bonito con Pecco fue el título de 2022. Una alegría increíble, un momento fantástico. Después, un director técnico tiene que tomar decisiones profesionales que, humanamente, no tomaría: el piloto merece respeto, pero tengo a otras 200 personas trabajando conmigo", ha confesado Dall'Igna, dejando entrever que el piloto italiano no continuará con los de Borgo Panigale.

En sí, Gigi habla de poner los intereses del resto de trabajadores de Ducati sobre el de Pecco, por lo que no se espera que siga corriendo con ellos. De Márquez, ha destacado sus "habilidades excepcionales", que el resto es incapaz de replicar, además de saber "cómo motivar a todo el mundo y que nunca culpa a nadie".

Por último, Dall'Igna ha hablado sobre Acosta, piloto que suena como el próximo compañero del ilerdense tras la marcha de Bagnaia. "A los campeones los ves desde niños, es cuando despiertan emociones, y Pedro es alguien que ya emocionó a muchísima gente en Moto3. Y ahora está haciendo cosas maravillosas", concluye el ejecutivo de Ducati.

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