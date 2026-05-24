La tremenda frustración de Max Verstappen: "Es un círculo vicioso, mejora una cosa y empeora otra"

El piloto neerlandés de Red Bull y tetracampeón del mundo mantiene las sensaciones negativas durante el Gran Premio de Canadá.

Max Verstappen está experimentando la cara B de la Fórmula 1. Lejos de los podios y victorias, el piloto neerlandés no consiguen sentirse cómodo con su Red Bull desde el cambio de reglamento. Tanto es así, que hasta su compañero de equipo le ha ganado en varias ocasiones en clasificación.

En Canadá no fue esta la situación, aunque no se estuvo muy lejos. Lo cierto es que Verstappen sigue sembrando las dudas sobre su futuro en el 'Gran Circo'. El cambio de reglamento no le ha sentado muy bien a la marca de bebidas energéticas, pero parece que tampoco al tetracampeón.

Lo cierto es que en Red Bull lo siguen intentando. Hay mejoras, pero está resultando difícil encontrar el balance: "Vas en círculos, es un círculo vicioso. Mejoras algo y empeoras otra cosa. Es muy confuso. La velocidad punta subía y bajaba, no sé qué pasaba".

Uno de los grandes problemas de Red Bull parece ser la temperatura de neumáticos: "Hacer funcionar el neumático es difícil". Las bajas temperaturas en Montreal y las posibilidades de lluvia pueden empeorar esta situación para Max Verstappen.

Al menos parece que algunas cosas sí que han mejorado para los de Milton Keynes, aunque, en términos generales, sigue habiendo complicaciones: "He tenido menos rebote pero menos agarre. Mejora una cosa y empeora otra".