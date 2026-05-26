¿Ganaría Marc Márquez el Mundial con una Yamaha?: un ex de MotoGP analiza la situación del equipo

Alex Lowes, expiloto de la categoría reina, ha detallado las dificultades que atraviesa Toprak Razgatlioglu con su Yamaha, asegurando que ni el propio Márquez podría salir campeón con ella.

Marc Márquez no es el único piloto de MotoGP que está teniendo dificultades este año. Otros pilotos, la mayoría de Ducati, también están atravesando una época turbulenta, aunque no solo hay problemas en el equipo italiano. En concreto, Toprak Razgatlioglu también está sufriendo.

El piloto de Prima Pramac Racing, que ha debutado esta temporada a los 29 años, se está viendo superado por el cambio de categoría del Mundial de WorldSBK a la categoría reina. "No creo que pueda ser el mismo", asegura Alex Lowes, expiloto de MotoGP, sobre el turco en una entrevista con 'Speedweek'.

Con la Yamaha, Toprak aún no ha podido ganar ningún punto en cuatro carreras disputadas, a pesar de su talento. Es por ello que Lowes ha apuntado a su moto como el principal problema, poniendo de ejemplo a dos campeones del mundo.

"Fíjate en Fabio Quartararo: ¿es el mismo Fabio que cuando fue campeón del mundo? No. Si pones a Marc Márquez en una Yamaha, es obvio que tampoco ganaría", resalta Alex, asegurando que ni el propio vigente campeón del mundo podría ganar con dicha moto.

Incluso, Lowes destaca que el cambio de pelear por la victoria a por los puntos puede hacer mella en los pilotos, poniendo de ejemplo a Márquez tras su lesión en 2020.

"Márquez hacía locuras en la clasificación solo para mantenerse en la lucha. Tampoco era el mismo Márquez que antes, cuando era campeón del mundo. No puedes tener la misma motivación que alguien que lucha por las victorias", concluye el expiloto.

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