La parrilla de Fórmula 1 se encuentra mucho más compactada que al principio de temporada y eso se pudo confirmar en el último GP, que se disputó en Miami. La apisonadora de Red Bull pareció haber perdido algo de fuelle el pasado fin de semana, y por primera vez en la temporada, fue otro piloto de otro equipo el que acabó en primera posición.

McLaren llegó a Florida con un paquete de mejoras que funcionó, y es cierto que tuvo suerte con el 'safety car', pero Lando Norrisganó en pista por méritos propios. El inglés consiguió acabar a casi ocho segundos de Max Verstappen, que no solo sufrió con el de McLaren, sino que acabó también a muy pocos segundos del primer Ferrari clasificado.

Frederic Vasseur habló de las mejoras que llevará Ferrari a Ímola: "Estoy seguro de que en Ímola haremos una mejor carrera si juntamos todo. Sabemos que muchos han traído actualizaciones a estas carreras pero terminamos adelante, estamos en un punto de desarrollo del coche donde si aportas algo no es cuestión de segundos, sino de décimas".

Ha querido remarcar que las mejoras que se traen en la F1 moderna no son como antaño y ahora solo se traducen en unas pocas décimas: "No es como hace unos años cuando todo daba 3-4 décimas. McLaren trajo un paquete enorme aquí, pero no es que fuera ni medio segundo más rápido que todos".

Vasseur además es optimista de cara al próximo Gran Premio y asegura que lucharán por el triunfo: "Sin duda podremos luchar por la victoria en Ímola. Pero creo que hay una brecha que varía de una pista a otra y de un compuesto a otro, lo que marca más la diferencia que una actualización".

El objetivo es claro y en Ferrari saben lo que tienen que hacer si quieren competir de tú a tú con Red Bull y McLaren: "Debemos centrarnos en nuestro trabajo, que es aprovechar al máximo lo que tenemos. La actualización que traeremos a Ímola sin duda ayudará. Pero no todo depende de eso sino también del trabajo que haremos en la pista".

Quizá lo que se vio en Miami fuera un espejismo y algo singular de ese trazado, pero lo cierto es que hubo una igualdad tremenda entre los que son ahora los equipos más rápidos, McLaren, Ferrari y Red Bull. Para confirmar si esta será la tónica que seguirá la temporada habrá que esperar a Ímola y ver si los equipos reafirman el resultado del último GP, o si fue algo situacional.