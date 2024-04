La 'silly season' de Fórmula 1 de cara a 2025 arrancó antes de que empezara la temporada 2024 con un movimiento que Bernie Ecclestone califica como "muy, muy extraño".

El exjefe del 'Gran Circo' cree que existe una historia oculta detrás de la salida de Lewis Hamilton de Mercedes rumbo a Ferrari, y así lo ha explicado en declaraciones a 'RacingNews365'.

"Toto ha confiado muchísimo más en él y creo que se volvieron cercanos por razones egoístas... ambos", ha señalado.

"No creo que haya habido nunca una relación en la que se pudiera confiar en ambas partes", ha añadido, dejando en duda la relación entre el jefe del equpo y el piloto.

A Ecclestone no le cuadra que se anunciara tan pronto su decisión: "Fue una gran sorpresa, en la medida en que no entendí por qué lo hizo, ¿por qué no esperó hasta más tarde en la temporada?".

"La gente pensó que habían hecho un trato inteligente al contratarlo, pero creo que es una cuestión de ego que él (Hamilton) se haya lanzado a todo eso", ha añadido.

Sea como fuere, el exjefe de F1 considera que Ferrari "logró capturar uno de los principales pilotos de Fórmula 1; el mejor piloto de Fórmula 1, en opinión de mucha gente. Son cosas que pasan".