Ya son dos las carreras que Max Verstappen no ha conseguido ganar en este 2024: primero en Australia, donde tuvo que abandonar, y ahora en Miami por detrás de Lando Norris. Red Bull ha justificado que el neerlandés tenía daños en su coche.

Porque Max, cuando lideraba la carrera en Miami, se llevó por delante un bolardo que le pasó por encima del coche. En ningún momento por la parte baja, donde Christian Horner asegura que tenía los daños: "Max tenía daños en la parte inferior del monoplaza...". Unos daños que relacionó con el bolardo a pesar de que no pasara por debajo del coche.

"No creo que hayamos tenido un gran equilibrio durante todo el fin de semana. Obviamente, golpeó el bolardo alrededor de la vuelta 20 y eso realmente causó bastante daño a la parte inferior del coche, así que tendremos que ver exactamente cuál fue el efecto de eso", apuntó en 'Autosport' el jefe de la escudería Red Bull.

"Es una cantidad razonable del área alrededor del suelo trasero izquierdo. Falta una cantidad razonable y también se puede ver que se flexiona terriblemente, por lo que ciertamente no ayudaría...", insistió Horner, que cuantificó la pérdida en más de dos décimas por vuelta.

Max, por su parte, no hizo mención a estos daños y sí a las dificultades de pilotar el RB20: "Nunca me sentí realmente cómodo durante todo el fin de semana... con el neumático duro fue un desastre".

"Quiero decir, solo un agarre bajo, un equilibrio muy complicado a baja velocidad. Realmente no podía apoyarme en la parte trasera mientras que a alta velocidad subviraba mucho. Así que cuando tienes estos dos problemas, no puedes equilibrarlo porque estás persiguiendo dos cosas diferentes. Así que sí, simplemente conduje hasta el agarre que tenía y no fue mucho", sentencia el líder del mundial de F1, segundo en el GP de Miami.