GP de España de F1 en Madrid: horario y dónde ver en TV la clasificación y la carrera

La Fórmula 1 llega a Madrid este viernes, el nuevo circuito de Madring: Carlos Sainz y Fernando Alonso correrán en casa.

Por fin llega el Gran Premio de España en Madrid, por fin el circuito de Madring se convierte en escenario de la Fórmula 1.

Carlos Sainz y Fernando Alonso corren este fin de semana en casa en una ciudad que tiene muchísimas ganas de acción. Se espera un lleno hasta la bandera desde los entrenamientos del viernes en las gradas del circuito de Madring.

Los entrenamientos, el viernes, se celebrarán a las 13.30 horas y a las 17.00 horas. La clasificación será el sábado a partir de las 16 horas.

El plato fuerte llegará el domingo con la carrera a partir de las 15 horas.

El GP de España que se disputará en el circuito de Madring podrá verse en televisión a través de 'DAZN'. Además, se podrá seguir el minuto a minuto de todo el fin de semana en la web de laSexta.

Antonelli, más líder

Kimi Antonelli llega a Madrid como líder consagrado del mundial de la Fórmula 1. Una remontada increíble en su casa, en Italia: de la decimonovena posición a la victoria, adelantando a George Russell, su compañero de equipo en Mercedes.

La sorpresa podría ser Aston Martin. Fernando Alonso ya ha comentado que las características del circuito podrían ser idóneas para este Aston Martin que donde sufre es en las rectas largas. Y en Madrid lo que predominan son las curvas.

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