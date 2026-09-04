Las dudas de Carlos Sainz con Madring: "Una locura... o un circuito divertido"

El piloto madrileño correrá en casa la semana que viene: "Hay que esperar y evaluar si se ha pasado de carácter y de personalidad...".

Cuenta atrás para que la Fórmula 1 llegue a Madrid, al nuevo circuito de Madring. Carlos Sainz ejercerá de anfitrión con su Williams. Y desde el Gran Premio de Italia, en Monza, ha mostrado sus dudas sobre cómo acabará siendo el trazado.

"Madring tiene carácter y personalidad, que es lo que le pedía yo al circuito", dice en palabras que publica 'Marca'.

Pide paciencia para conocer cómo será el circuito: "Hay que esperar y evaluar si se ha pasado de carácter y de personalidad y han hecho una locura de circuito, o si es muy divertido con adelantamientos y demás".

"Yo lo único que le pido a todo el mundo que está envuelto en el proyecto, tanto a la Fórmula 1 como a los pilotos, como al circuito, que tengan la mente abierta en cuanto al 'feedback' que puedan llegar a dar los pilotos después del Gran Premio", dice el piloto español.

No será nada fácil adelantar: "Mirando así al circuito de primeras no parece haber puntos de adelantamiento claros, e igual es una de las cosas que después de la primera carrera se puede mejorar. Si les damos información al circuito y ellos quieren mejorar, todo el mundo quiere ver carreras con adelantamientos y habrá que encontrar la manera".

"Ahí es donde podré también aportar mi granito de arena para ver de qué manera se puede mejorar", detalla el futuro anfitrión del Madring.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido