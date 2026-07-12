El jefe de Carlos Sainz revela el motivo de la crisis en Williams: "Nos cuesta hacer lo mismo que los demás"

James Vowles ha comentado las diferencias que existen entre Grove y el resto de escuderías de la F1, señalando las principales deficiencias del equipo de Carlos, lo que estaría lastrando su rendimiento este año.

Si bien Williams viene de firmar el mejor puesto de su historia en el Mundial de Constructores de 2025 con una gran quinta plaza, esta no está siendo una temporada sencilla para el equipo de Carlos Sainz.

Tanto el madrileño como Alex Albon están lejos de las posiciones esperadas y el FW48 no está dando el rendimiento necesario. James Vowles ha analizado la situación recientemente, señalando las causas de esta negativa dinámica.

"No teníamos un sistema bien planificado, una estructura básica de apoyo. Sé cómo está formada una organización eficiente. Y aún hoy nos cuesta hacer lo mismo que los demás", exclamaba el director de Williams. El ex de Mercedes comparaba de esta manera las "facilities" entre ambas escuderías acusando una desventaja.

Otro de los factores más comentados durante la temporada ha sido el exceso de peso del monoplaza de Sainz: "Pensaba que seríamos capaces de fabricar un coche ligeramente por encima del peso permitido, pero más o menos dentro de los plazos previstos. No tanto como para ser el punto de referencia; no creo que hayamos dicho nunca que nos basáramos en ese objetivo para este año". Sin embargo, como aclaró Vowles, es algo que no se ha logrado: "No lo hemos conseguido. Nos hemos quedado por debajo de las expectativas".

Y para cerrar, como recoge 'Motorsport', Vowles quiso reafirmarse en su posición: "Este es el motivo. Creo que, en retrospectiva, nos dimos cuenta de que teníamos algunos datos, pero ni siquiera confiábamos en ellos. La primera vez que se señalaron esos datos ya era demasiado tarde para hacer correcciones. Y cuando se acumula un retraso de tres semanas, que es lo que hemos acumulado, es irrecuperable".

Mientras que en otros equipos "se dispone de datos precisos y correctos acumulados a lo largo de una década", el jefe de Sainz señala a la calidad de los servicios en Williams.

En este contexto, queda por ver qué es capaz de hacer Carlos lo que resta de año y si decide finalmente quedarse en 2027, después de que varios rumores hayan apuntado hacia su salida en las últimas horas.

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