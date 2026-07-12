El 'trumpantojo' de Trump: las 39 veces que ha dado por acabada una guerra en Irán que se le sigue atragantando

¿Qué está pasando? Después de 134 días, las bombas siguen cayendo en el Golfo mientras los iraníes han cerrado de nuevo Ormuz "hasta nuevo aviso". "Estamos en la casilla de salida", afirma Pedro Rodríguez después de que ese tratado de paz de junio parezca ser ya papel mojado.

El tratado entre Estados Unidos e Irán firmado en junio ha quedado en papel mojado, ya que las hostilidades han regresado a Oriente Medio. Las bombas vuelven a caer en los países del Golfo, y Donald Trump ha retomado su ofensiva contra Irán, que ha cerrado el estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso". Trump, quien ha afirmado en numerosas ocasiones haber ganado la guerra, enfrenta una realidad que demuestra lo contrario. Según Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales, Trump carece de estrategia, y ahora Irán ejerce control sobre Ormuz. La situación ha generado un aumento en los precios del petróleo y tensiones en los mercados financieros. Mientras tanto, en Irán, el funeral de Ali Jamenei ha movilizado a millones, mostrando un Irán más empoderado.

En papel mojado ha quedado el tratado firmado por EEUU e Irán en junio. En nada, en un objeto sin un excesivo valor viendo que, un mes después, las hostilidades han regresado a Oriente Medio. Viendo que las bombas vuelven a caer en los países del Golfo y que Donald Trump ha retomado su ofensiva contra los persas. Viendo, además, cómo los iraníes han cerrado Ormuz "hasta nuevo aviso" y pretenden mantener tal cosa "por la fuerza".

Y, de nuevo, aparece la figura de Trump. La de alguien que ha hablado en multitud de ocasiones de una guerra ganada. De una victoria impecable. De un final de un conflicto con EEUU como ganador. Han sido hasta 39 las ocasiones en las que así se ha expresado... pero la realidad deja claro que tal cosa no ha sucedido.

Porque todo sigue igual. "Yo lo llamo el 'trumpantojo'. Trump ha perdido la fase inicial de la guerra y ha demostrado que no tiene estrategia", afirma Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales.

"Antes Irán no ejercía control sobre Ormuz; ahora, con la guerra, han descubierto que tienen ese control", explica sobre la situación en el Golfo.

Todo comenzó un 28 de febrero de 2026. Desde ese momento, han pasado 134 días de bombardeos y de ataques que siguen intercambiándose. "Estamos en la casilla de salida", dice el profesor.

"El estrecho de Ormuz está cerrado, los precios del petróleo se disparan, los mercados financieros van a la baja y hay bombardeos masivos por parte de EEUU", cuenta Rodríguez.

En Irán, el líder supremo Mojtaba Jamenei sigue sin aparecer mientras en el funeral de su padre claman venganza contra Trump.

"Tenemos a un Irán empoderado, mucho más fuerte que al comienzo. Ejerce poder sobre Ormuz y han sacado a 15 millones de personas a las calles por el funeral de Ali Jamenei", indica.

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