¿Tendrá Djokovic un "año de despedida"?: "Lo consideran algo de mal gusto, pero..."

Pat Cash, exnúmero 4 del mundo, considera que el serbio debería "jugar los cuatro Grand Slams y despedirse" en 2027.

Tras la derrota de Novak Djokovic ante Jannik Sinner en las semifinales de Wimbledon, Pat Cash analizó la situación en la que queda el serbio.

En declaraciones a la 'BBC', el exnúmero 4 del mundo y campeón de Wimbledon afirmó que espera que 'Nole' siga hasta el término de la próxima temporada, cuando cumplirá 40 años.

"Me gustaría que continuara, de verdad que sí. Tal vez debería darnos un año para decir: 'Me voy a jubilar este año'. Se lo ha ganado", ha señalado.

Cash considera que se lo debería tomar como una despedida sin altas expectativas: "La mayoría de los jugadores no hacen su último año de despedida; lo consideran algo de mal gusto, pero Djokovic se lo merece. Debería hacer eso para 2027. Simplemente jugar los cuatro Grand Slams y despedirse".

Y es que el exnúmero 4 no le ve en condiciones de ganar su 25º 'major': "Creo que esta era su mejor oportunidad para ganar un Grand Slam porque era Wimbledon y, por supuesto, Alcaraz no estaba aquí y Sinner parecía un poco irregular en la primera ronda".

"Siendo realista, no creo que pueda ganar otro Grand Slam. Este era el torneo", ha zanjado.