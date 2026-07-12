Barómetro laSexta | Más de un 70% de los encuestados considera un problema "muy o bastante grave" el absentismo laboral en España

Los detalles Sobre la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de que en algunos casos se cobre menos si se está de baja, un 50,8% está a favor de la medida.

El barómetro de laSexta, con datos del Instituto Invymark, revela que más del 70% de los encuestados considera el absentismo laboral en España como un problema grave, con un 37,9% calificándolo de muy grave y un 36,4% de bastante grave. La percepción varía según la afiliación política: en el PP y Vox, una mayoría lo ve como muy grave, mientras que en el PSOE y Sumar, la gravedad es menor. Respecto a la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de reducir el salario durante las bajas, hay una división total: un 50,8% está a favor y un 48,8% en contra. Los votantes de PP y Vox apoyan mayoritariamente la medida, mientras que los de PSOE y Sumar la rechazan. Además, un 63% de los encuestados cree que hay fraude con las bajas médicas, percepción que es mayor entre los votantes de PP y Vox.

Tras afirmar Alberto Núnez Feijóo que el absentismo laboral es un "cáncer" en España, el barómetro de laSexta, con datos del Instituto Invymark, ha preguntado a los españoles si consideran que es un problema en España.

Y, según han respondido los encuestados, más de un 70% considera que es entre muy grave (37,9%) y bastante grave (36,4%) el problema del absentismo frente a casi un 20% que le resta importancia y lo considera poco grave o nada grave. Si los datos se desgranan por partidos, en el PP (62,4%) y en Vox (73,4%) sí hay una mayoría que lo considera muy grave mientras que en el PSOE casi la mitad sí lo considera bastante grave (48%). En Sumar, son mayoría los que creen que es poco grave (53,2%).

Otra de las preguntas ha sido acerca de si se está de acuerdo con la propuesta del líder del PP de, en algunos casos, se cobre menos cuando se está de baja. Los resultados arrojan una división total con un 50,8% que está a favor de la medida por un 48,8% que se posiciona en contra.

Si se analiza la pregunta por formaciones, los votantes de PP y Vox apoyan la propuesta de Feijóo con más de un 90% en ambos casos mientras que entre los votantes de PSOE y Sumar el rechazo es rotundo con más del 95% en los dos casos.

Por último, el barómetro de laSexta ha preguntado a los encuestados si hay fraude laboral con las bajas médicas. Casi un 63% de los mismos considera que sí frente a un 36,8% que opina que no. Por partidos, en PP y VOX se impone esa creencia a que sí hay fraude laboral, ambos con un 94%, frente a PSOE y Sumar donde son mayoría los que creen que no con más del 70% y 80% respectivamente.

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