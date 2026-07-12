Europa, asfixiada por olas de calor cada vez más habituales e intensas: "El consumo de energía se ha duplicado"

Los detalles Lo mejor es tirar de aire acondicionado, pero el problema es que las centrales eléctricas son incapaces de satisfacer toda la demanda. Al estar interconectada la red europea, esto permitió a Francia comprar energía a otros países europeos en 2022.

España y Europa enfrentan un aumento de olas de calor, que son más frecuentes e intensas, afectando incluso fuera de los meses habituales de julio y agosto. El río Sena en París y otras regiones como Portugal, Bélgica y España experimentan problemas como colegios cerrados, cortes de luz e incendios. Álvaro Navarro, meteorólogo de laSexta, advierte que Europa se calienta más de medio grado por década. El aumento del consumo energético para refrigeración ha duplicado la demanda en los hogares europeos, como señala Samuel Benito del CSIC. A corto plazo, se recurre a apagones voluntarios e importaciones de energía. A largo plazo, se promueve la inversión en infraestructuras eficientes y energías renovables, aunque estas también enfrentan desafíos con altas temperaturas.

España y Europa arden. Las olas de calor son cada vez más habituales, mas largas, mas intensas y, además, más frecuentes fuera de los meses de julio y agosto.

El río Sena, en París, aguanta como puede a miles de ciudadanos sedientos. Y en Portugal, Bélgica o España nadie se libra de colegios cerrados, cortes de luz o incendios. En este sentido, Álvaro Navarro, meteorólogo de laSexta, señala que "Europa, en los últimos años, se calienta más de medio grado cada década".

Lo mejor es tirar de aire acondicionado, pero el problema es que las centrales eléctricas son incapaces de satisfacer toda la demanda. "El consumo anual de energía en los hogares dedicado a la refrigeración se ha duplicado en los últimos diez o 15 años en prácticamente todos los países de la Unión Europea", subraya al respecto Samuel Benito, técnico del CSIC.

La red europea esta interconectada, lo que permitió a Francia comprar en 2022 energía a otros países europeos. "Desde Alemania, que en ese momento seguían utilizando mucho carbón y mucho gas, pudieron dejar un poco de energía hacia Francia", señala el técnico del CSIC.

El problema es que cada vez hay más picos y son más simultáneos. Las medidas a corto plazo son sencillas: apagones voluntarios, importaciones de otros países o la activación de las centrales de reserva. Sin embargo, el largo plazo parece ahora lo más importante, con la inversión en cables internacionales, la construcción de edificios eficientes o la apuesta por las renovables, como las placas solares, aunque ellas también sufren. Y es que, tal y como indica Samuel Benito, "cuando las temperaturas son muy altas, la eficiencia de las placas disminuye un poco".

Todo funciona peor con demasiado calor, pero ha llegado para quedarse y es necesario hacerle frente.

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